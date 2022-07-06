وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقر الوزارة بمشعر منى

مكة المكرمة : البلاد

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، مقر الوزارة في مشعر منى، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن قبل توافدهم لقضاء يوم التروية في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة .

وتجول في مقر الوزارة بمشعر منى على كافة الإدارات واللجان العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتجهيزات، كما تابع سير الأعمال مستمعاً من المسؤولين على الاستعدادات النهائية لبدء استقبال ضيوف الرحمن ليوم التروية.

كما تفقد الوزير العيادة الطبية وكبائن تلقي الاتصالات، وتابع آلية استقبال المكالمات عبر الهاتف المجاني المُخصص لضيوف الرحمن، وآلية عمل خدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000) وعمل المترجمين وسير البرامج الدعوية والإرشادية عبر التقنيات الحديثة التي تقدمها الوزارة طيلة موسم الحج بمشاركة عدد من العلماء والدعاة، كما تفقد المركز الإعلامي المتخصص لنقل وتغطية أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة المقدمة لضيوف الرحمن.

وحث المشاركين في خدمات ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة ضيوف الرحمن ، رافعاً الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على توجيهاتهم السديدة لتقديم أرقى الخدمات .