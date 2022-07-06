“نونو سانتو” يحدد مصير هنريكي مع الاتحاد

بات مصير المحترف البرازيلي برونو هنريكي محور الاتحاد بيد المدرب الجديد البرتغالي نونو سانتو، الذي سيقود العميد ابتداء من منافسات الموسم الرياضي المقبل.
وسيتواجد المحترف البرازيلي برونو هنريكي بمعسكر الاتحاد بالنمسا، الذي سينطلق منذ نهاية شهر يوليو الحالي، وذلك استعدادا للمنافسات المحلية والخارجية القادمة؛ أبرزها السوبر السعودي، ودوري المحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.
وسيقرر المدير الفني الجديد “نونو سانتو” بقاء برونو هنريكي من عدمه، مباشرة بعد إجراء التدريبات والمباريات الودية التي سيخوضها الفريق بمعسكره الإعدادي في النمسا.
وينتظر أن تشهد أسوار عميد الأندية السعودية مجموعة من التغييرات بصفوف الفريق الكروي الأول، بالتعاقد مع أسماء أجنبية ومحلية جديدة، وكذلك تسريح اللاعبين غير المرغوب فيهم.
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