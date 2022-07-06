“نقل الكهرباء” تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في إدارة الأصول

البلاد : متابعات

حصلت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء “التابعة للشركة السعودية للكهرباء” على شهادة المعيار العالمي لإدارة الأصول 55001 ISO، بعد اجتيازها للتقييم من قبل جهة اعتماد دولية قامت خلالها بالتدقيق على عدد 214 وثيقة ومقابلة 60 موظفا من مختلف المستويات، وذلك لضمان وجود منهج منظم لإدارة دورة حياة الأصل واستمرارية تحسين الأداء وكفاءة الإنفاق المالي على المدى القريب والبعيد بما يحقق افضل عائد على هذه الاستثمارات ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحكم في مخاطر هذه الاصول .

وبهذا الإنجاز تحقق الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أحد اهم أهدافها الاستراتيجية منذ أن بدأت رحلتها في تطبيق مفهوم إدارة الأصول في العام 2013 ، حيث انطلقت بمرحلة التأسيس وتبعتها مرحلة البناء ، حيث تم خلالها تشكيل وحدة تنظيمية معنية بدورة حياة الأصل مع جميع الجهات ذات العلاقة داخل الشركة ، وصولاً لمرحلة الامتثال لمتطلبات المعيار العالمي في عام 2022 عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع.

وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل منسوبي الشركة للارتقاء بها إلى مصاف الشركات العالمية وتحقيق المتطلبات اللازمة للمعيار العالمي الأبرز لممارسات إدارة الأصول ، معتبراً هذا الإنجاز انعكاس لقدرة “نقل الكهرباء” على امتلاك أعلى مقومات المحافظة على جودة أداء أصولها على المدى البعيد واستغلالها بالشكل الأمثل، مستندة في ذلك على ما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية متمكنة تسعى دائماً لتقديم خدمة موثوقة مشتركيها في مختلف أرجاء الوطن .