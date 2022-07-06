قمر الحج يصل تربيعه الأول فجر الخميس

جدة : البلاد

سيشرق القمر اليوم الأربعاء 06 يوليو 2022 عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه في فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما ، واصفاً هذا الوقت بالمثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وقال “سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم التالي الخميس عند الساعة 05:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض”.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.