فينسيوس جونيور وأزمة “جواز السفر” الإسباني

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور مشكلة حقيقة في الميركاتو بالنسبة لإدارة فريقه ريال مدريد، بسبب عدم حصوله على جواز السفر الإسباني.

تأجلت عملية منح فينيسيوس جونيور جواز السفر الإسباني لأكثر من مرة بسبب اندلاع جائحة كورونا، على الرغم من اجتيازه للاختبارات المطلوبة.

تمنح السلطات جواز السفر الإسباني للرياضيين الأجانب، شرط الإقامة أكثر من عامين في البلاد، واجتياز اختبار اللغة والثقافة الخاصين بإسبانيا.

وعلى الرغم من إيفاء جونيور لكل الشروط واجتيازه الاختبارات، فإن اللاعب لا يزال يعتبر أجنبيًا من الدرجة الأولى في إسبانيا، ولهذا الأمر تبعات سيئة.

لماذا يضر ريال مدريد عدم حصول جونيور على جواز السفر الإسباني؟

تنص لوائح الاتحاد الإسباني على ضم كل فريق 3 لاعبين أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ويمتلك ريال مدريد حاليًا 6 لاعبين هم الخماسي البرازيلي، فينيسيوس جونيور وفينيسسوس توبياس وإيدير ميليتاو وروديغو غويس وراينير خيسوس، إضافة إلى الياباني تاكيفوسا كوبو.. لم يحصل أي من السداسي على جواز السفر الإسباني بعد، لذلك هم أجانب في نظر القانون.

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هذه ليست المشكلة، فالمشكلة الحقيقة تكمن في أن ريال مدريد مضطر لضم 3 لاعبين منهم فقط لقائمته الموسم المقبل، واستبعاد الـ3 الآخرين، والأقرب بطبيعة الحال ضم جونيور وميليتاو ورودريغو، واستبعاد توبياس وكوبو وراينر.. أي أن الملكي لن يستطيع الاستفادة من خدمات الثلاثي الأخير، وسيضطر لإعارتهم أو إشراكهم مع فريق الرديف أو بيعهم نهائيًا.

المشكلة الأخرى تكمن في أن ريال مدريد لن يستطيع التعاقد مع لاعب أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي في الميركاتو الصيفي الحالي 2022 لأن قائمته مكتظة بالفعل، ولهذا السبب تحديدًا استبعد النادي مسألة التعاقد مع البرازيلي غابريل خيسوس من مانشستر سيتي، لينتقل الأخير إلى أرسنال قبل ساعات، لأنه لا يملك جواز سفر إسباني.

لن يستطيع فينيسيوس جونيور الحصول على جواز السفر الإسباني قبل شهر يناير 2023 بحسب تصريحات وزير العدل بيلار لوب، مع العلم أن اللاعب أنهى الاختبارات المطلوبة في منتصف عام 2020 بعد أن أتم عامين بالتمام داخل الأراضي الإسبانية، وهو الشرط الأول للحصول على جواز السفر، قبل دخول الاختبار الأخير.