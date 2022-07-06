” شؤون الحرمين ” توزع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن

مكة المكرمة : البلاد

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – في إطار حملتها للترحيب واستقبال حجاج البيت العتيق للعام 1443هــ تحت عنوان (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر- أكثر من (20) ألف هدية .

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة هيّأت (3) مواقع مختلفة يبن توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله -رحمهما الله- للترحيب وتقديم الهدايا التذكارية وسجادات الصلاة، وعبوات ماء زمزم المبارك، ومعقمات اليد، وكذلك وجبات غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية، وحقائب محمولة للاستفادة منها في أداء فريضة الحج المبرور.