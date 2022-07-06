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” شؤون الحرمين ” توزع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1443 هـ       6 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – في إطار حملتها للترحيب واستقبال حجاج البيت العتيق للعام 1443هــ تحت عنوان (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر- أكثر من (20) ألف هدية .

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة هيّأت (3) مواقع مختلفة يبن توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله -رحمهما الله- للترحيب وتقديم الهدايا التذكارية وسجادات الصلاة، وعبوات ماء زمزم المبارك، ومعقمات اليد، وكذلك وجبات غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية، وحقائب محمولة للاستفادة منها في أداء فريضة الحج المبرور.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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