رئيس مكتب شؤون حجاج العراق: حريصون على الالتزام بتعليمات المملكة

البلاد : متابعات

شدد رئيس مكتب شؤون حجاج العراق الشيخ سامي المسعودي على أهمية التزام الحجاج بتعليمات وزارة الحج والعمرة حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن جاء ذلك خلال زيارته لمقر شركة مطوفي حجاج الدول العربية مبينا نحن ملتزمون بكل التعليمات التي تصدرها المملكة من قوانين وأنظمة مرورية وتحركات في عمليات التفويج وكافة الأمور التنظيمية لأنه واجب علينا المساعدة في نجاح الموسم وبالتعاون تسهل الأمور مشيراً بأن خرق القوانين وعدم الالتزام بالأنظمة فإنه يؤدي لإرباك الخطط التي وضعت أساساً لسلامة الحجيج، لذا علينا اتباع التعليمات وهذه وصيتي للحجاج العراقيين منذ اليوم الأول الذي نؤدي فيه الحج معرباً عن شكره لشركة مطوفي حجاج الدول العربية على جهودهم الكبيرة في تقديم كل الخدمات لحجاج العراق.

وقال: الشيخ المسعودي نحن اليوم في المقر الرئيسي لشركة المطوفين وبصراحة رأيناهم كعادتهم متعاونين مع الحجاج لأنهم يتعاملون معهم كضيوف للرحمن وهذا ما لمسناه من رئيس المؤسسة وفريقه بحرصهم على تقديم كافة التسهيلات فيما يتعلق بالمشاعر خصوصاً أن خلاصة الحج في عرفات ومزدلفة ومنى مؤكداً بأن حسن التنظيم وجودة الخدمات في المشاعر خلال أيام الحج هي التي تسهم في نجاح الموسم.

وأضاف: لم نطلب شيئاً من وزارة الحج والعمرة أو شركة المطوفين إلا ووجدنا تجاوباً معنا وحرصاً على تسهيل النسك على الحجاج وهم يتعاملون بفاعلية وواقعية ونشكرهم على هذا التعاون ونتمنى لهم التوفيق في عملهم والقيام بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وهو شرف يتمناه كل مسلم فهنيئاً لهم هذا الشرف.

وناقش المسعودي خلال زيارته لمقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال ونائبه الأستاذ محمد معاجيني وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس عباس قطان وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة فؤاد بشارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة بمكة المكرمة ترتيبات الحجاج العراقيين هذا الموسم.

وتمحور الاجتماع حول خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 15255 حاجاً عراقياً يؤدون النسك هذا الموسم بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج العراق.

من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة ماهر جمال على حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.