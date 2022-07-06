دانية عقيل تشارك ببطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري” باها إيطاليا” 2022

الدمام- حمودالزهراني
تستعد بطلة العالم لسباقات الباها فئة T3 السائقة السعودية دانية عقيل، لمشاركتها الثالثة في بطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري الباها لموسم 2022 التي ستقام في إيطاليا بمرافقة ملاحها الفرنسي لوران ليشتلوختر؛ ابتداء من يوم الجمعة القادم للمحافظة على انطلاقتها الجيدة باتجاه صدارة مجموعتها في هذه البطولة العالمية، التي ستبدأ جولتها المقبلة من 7 إلى 10 يوليو.
وتأمل السائقة السعودية، وبطلة العالم للموسم الماضي، التي تشارك للمرة الثالثة في هذه البطولة إلى مواصلة انطلاقتها وتقليص الفارق مع منافسيها للاستمرار في المحافظة على لقبها العالمي وتوسيعها لفارق النقاط عن أقرب منافسيها.
بعد مشاركة فعالة وناجحة لها في الجولتين الأوليين بداية العام في كل من رالي باها روسيا ورالي باها الأردن، أنهت دانية العقيل استعداداتها التقنية والبدنية، وأعلنت عن استعدادها النهائي لهذه الجولة.
يقام باها ايطاليا، وهو الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للكروس كانتري من مرحلتين بمسافة إجمالية619.48 كلم، منها 354.35 كلم مراحل خاصة، وبمشاركة عدد كبير من السائقين الذين يمثلون دول العالم، بالإضافة لمشاركة عدد من السائقين والسائقات من المملكة العربية السعودية.
.من جانبها، أبدت دانية عقيل سعادتها بالعودة الى مشاركتها بالمنافسة وعلى قدرتها بتصدر مجموعتها فئة T3 مؤكدة بأن ما حظيت به من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سيساهم في نتائجها الإيجابية.