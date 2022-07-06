بعد إقالة بوتشيتينو.. باريس يتكبّد خسائر بـ50 مليون يورو

دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرابة 50 مليون يورو نظير إنهاء عقود 3 من آخر 4 مدربين في الفريق، كان أحدثهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

النادي الباريسي وفي بيان رسمي، أكد الثلاثاء 5 يوليو انتهاء مهمة بوتشيتينو ووجّه الشكر له، قبل أن يعلن عن تعيين الفرنسي كريستوف غالتييه بديلًا منه.

وأسدل بوتشيتينو الستار على تجربته مع باريس سان جيرمان بعد عام ونصف فقط منذ مجيئه، محققًا 55 انتصارًا و14 خسارة و15 تعادلًا من أصل 84 مباراة، إضافة إلى حصد 3 بطولات هم الدوري والكأس والسوبر الفرنسي، وإجمالًا فاز بـ3 ألقاب السالف ذكرهم من أصل 8 مسابقات نافس عليها على كل المستويات.

🎙️ كريستوف غالتييه في حواره الأول مدرباً لباريس سان جيرمان 🔴🔵

pic.twitter.com/R3cFjeozcU — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2022

50 مليون يورو خسائر باريس من إقالات المدربين

بحسبة رياضية بسيطة سيتضح أن باريس سان جيرمان أنفق 50 مليون يورو في آخر 6 سنوات فقط لاستبدال وتعيين المدربين، نستعرضهم أدناه.

اضطر النادي عام 2016، لدفع 22 مليون يورو للمدرب الفرنسي لوران بلان لإنهاء عقده قبل 3 مواسم من نهايته، في رقم قياسي غير مسبوق.

المدرب التالي، كان الإسباني أوناي إيمري الذي تولى المهمة بين عامي 2016 و2018 ورحل مجّانًا بعد نهاية عقده دون أي أضرار مالية للنادي.

فيما حصل المدرب الألماني توماس توخيل على تعويض بقيمة 7 ملايين يورو، بعد إقالته منتصف موسم 2019-2020 قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

اقرأ أيضًا.. نيمار “يتحدّى” باريس ويفعّل البند الجزائي!



وأخيرًا، عقب إقالته سيحصل بوتشيتينو على 10 ملايين يورو من باريس سان جيرمان، بالنظر إلى تبقّي موسم كامل في عقده مع الفريق.

بالنسبة إلى المدرب الجديد، غالتييه الفائز بالدوري الفرنسي مع ليل 2020، فإن باريس دفع 10 ملايين يورو مقابل إنهاء ارتباطه بنادي نيس.

ليصبح مجموع المبالغ التي تكبّدها باريس سان جيرمان في آخر 6 أعوام لاستقدام وإنهاء عقود مدربيه، هي 50 مليون يورو.