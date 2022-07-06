الرياضة

بعد إقالة بوتشيتينو.. باريس يتكبّد خسائر بـ50 مليون يورو

محمد ابو الوفاaccess_time7 / ذو الحجة / 1443 هـ       6 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو

دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرابة 50 مليون يورو نظير إنهاء عقود 3 من آخر 4 مدربين في الفريق، كان أحدثهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

 

النادي الباريسي وفي بيان رسمي، أكد الثلاثاء 5 يوليو انتهاء مهمة بوتشيتينو ووجّه الشكر له، قبل أن يعلن عن تعيين الفرنسي كريستوف غالتييه بديلًا منه.

 

وأسدل بوتشيتينو الستار على تجربته مع باريس سان جيرمان بعد عام ونصف فقط منذ مجيئه، محققًا 55 انتصارًا و14 خسارة و15 تعادلًا من أصل 84 مباراة، إضافة إلى حصد 3 بطولات هم الدوري والكأس والسوبر الفرنسي، وإجمالًا فاز بـ3 ألقاب السالف ذكرهم من أصل 8 مسابقات نافس عليها على كل المستويات.

 

 

50 مليون يورو خسائر باريس من إقالات المدربين

 

بحسبة رياضية بسيطة سيتضح أن باريس سان جيرمان أنفق 50 مليون يورو في آخر 6 سنوات فقط لاستبدال وتعيين المدربين، نستعرضهم أدناه.

 

اضطر النادي عام 2016، لدفع 22 مليون يورو للمدرب الفرنسي لوران بلان لإنهاء عقده قبل 3 مواسم من نهايته، في رقم قياسي غير مسبوق.

 

المدرب التالي، كان الإسباني أوناي إيمري الذي تولى المهمة بين عامي 2016 و2018 ورحل مجّانًا بعد نهاية عقده دون أي أضرار مالية للنادي.

 

فيما حصل المدرب الألماني توماس توخيل على تعويض بقيمة 7 ملايين يورو، بعد إقالته منتصف موسم 2019-2020 قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

 

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وأخيرًا، عقب إقالته سيحصل بوتشيتينو على 10 ملايين يورو من باريس سان جيرمان، بالنظر إلى تبقّي موسم كامل في عقده مع الفريق.

 

بالنسبة إلى المدرب الجديد، غالتييه الفائز بالدوري الفرنسي مع ليل 2020، فإن باريس دفع 10 ملايين يورو مقابل إنهاء ارتباطه بنادي نيس.

 

ليصبح مجموع المبالغ التي تكبّدها باريس سان جيرمان في آخر 6 أعوام لاستقدام وإنهاء عقود مدربيه، هي 50 مليون يورو.

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