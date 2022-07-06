الرياضة

“اللغة العربية” من بين اللغات العشرة لـ FIFA+

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1443 هـ       6 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

* يتزامن إطلاق لغة الضاد مع إصدار وثائقيين جديدين للأيقونة العالمية محمد صلاح، والحارس العماني البارع علي الحبسي.
* تم إتاحة اللغة العربية على المنصة قبيل انطلاق أول نسخة من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي.
* إضافة للغة العربية، كانت المنصة قد أُتيحت بلغة البهاسا الإندونيسية، واللغات الإيطالية واليابانية والكورية، ليصل العدد الإجمالي للغات FIFA+ إلى عشر لغات.

جدة- البلاد

أضحت اللغة العربية لغة رسمية لمنصة FIFA+ مُستهدفة أكثر من ٣٠٠ مليون عاشقٍ لكرة القدم من المتحدثين بلغة الضاد في جميع أنحاء العالم.

وتزامنت هذه المناسبة مع إصدار وثائقيين جديدين لأيقونتين عالميتين، أولهما حول محمد صلاح ومدى تأثيره في كرة القدم العالمية، وثانيهما لسد المرمى المنيع العماني علي الحبسي ومسيرته خلف الكواليس من ملاعب عُمان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا أصبحت المنصة الأكبر لكرة القدم العالمية متاحة على FIFA+ بعشر لغات، فإضافة للعربية كانت المنصة قد أطلقت كلًا من لغات” البهاسا والإيطالية واليابانية والكورية” الشهر الماضي بعد أن صدرت أول مرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية.

وجاءت هذه الإضافة للغة الضاد وفقا لتوجيهات النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتمادها كلغة رسمية في FIFA بداية السنة الجارية.

وقال مدير محتوى FIFA+، السيد جيمس مارلي بهذا الخصوص: “يتمتع الوطن العربي بتراث لا يستهان به من قصص كرة القدم، وبوجود اللغة العربية في المنصة، فقد أصبح محتوى FIFA+ في متناول كل القراء في المنطقة، كما أننا سنستقطب بهذه الإضافة الرائعة مزيدًا من الجماهير العالمية للاطلاع على روايات اللعبة المذهلة، وقد استهللنا هذا الإطلاق بوثائقي حول الأيقونة العالمة محمد صلاح وآخر حول علي الحبسي في انتظار مزيد من البرامج حول مختلف أصناف اللعبة، ومن المستوى الشعبوي إلى الاحترافي، خاصة وأننا نتجه نحو كأس العالم FIFA في قطر”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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