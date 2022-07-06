“اللغة العربية” من بين اللغات العشرة لـ FIFA+

* يتزامن إطلاق لغة الضاد مع إصدار وثائقيين جديدين للأيقونة العالمية محمد صلاح، والحارس العماني البارع علي الحبسي.
* تم إتاحة اللغة العربية على المنصة قبيل انطلاق أول نسخة من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي.
* إضافة للغة العربية، كانت المنصة قد أُتيحت بلغة البهاسا الإندونيسية، واللغات الإيطالية واليابانية والكورية، ليصل العدد الإجمالي للغات FIFA+ إلى عشر لغات.
جدة- البلاد
أضحت اللغة العربية لغة رسمية لمنصة FIFA+ مُستهدفة أكثر من ٣٠٠ مليون عاشقٍ لكرة القدم من المتحدثين بلغة الضاد في جميع أنحاء العالم.
وتزامنت هذه المناسبة مع إصدار وثائقيين جديدين لأيقونتين عالميتين، أولهما حول محمد صلاح ومدى تأثيره في كرة القدم العالمية، وثانيهما لسد المرمى المنيع العماني علي الحبسي ومسيرته خلف الكواليس من ملاعب عُمان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا أصبحت المنصة الأكبر لكرة القدم العالمية متاحة على FIFA+ بعشر لغات، فإضافة للعربية كانت المنصة قد أطلقت كلًا من لغات” البهاسا والإيطالية واليابانية والكورية” الشهر الماضي بعد أن صدرت أول مرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية.