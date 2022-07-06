أكثر من 49 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

منى : البلاد

قدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والعلاجية لـ (49,439) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت (5) عمليات قلب مفتوح، و(93) قسطرة قلبية، فيما أجريت (256) عملية غسيل كلوي، و(5) عمليات مناظير، و(149) عملية جراحية، بينما تم دخول (400) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

و شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها (4) حالات تشخيص جلطات دماغية، و حالة للرعاية الحرجة عن بعد، و حالة للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1533) حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم 6/12/1443هـ.