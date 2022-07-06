المحليات

أكثر من 49 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1443 هـ       6 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

منى : البلاد

قدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والعلاجية لـ (49,439) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت (5) عمليات قلب مفتوح، و(93) قسطرة قلبية، فيما أجريت (256) عملية غسيل كلوي، و(5) عمليات مناظير، و(149) عملية جراحية، بينما تم دخول (400) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

و شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها (4) حالات تشخيص جلطات دماغية، و حالة للرعاية الحرجة عن بعد، و حالة للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1533) حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم 6/12/1443هـ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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