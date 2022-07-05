6 أمثلة رائعة للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة .. احمي نفسك من الشيخوخة

مضادات الأكسدة يبحث عنها الجميع في أطعمتهم، وفق ما يشير الباحثون وتشير الدراسات.

ويؤكد الجميع أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في النظام الغذائي قد تساعد الجسم على مقاومة الهجوم المستمر من الجذور الحرة، في ظل التلوث البيئي.

وقد تتساءل، ما هي مضادات الأكسدة؟ باختصار، مضادات الأكسدة هي جزيئات تم إنشاؤها لمواجهة الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي.

والحفاظ على سلامة خلايانا وحماية حمضنا النووي من التلف.

كما قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة إلى تأخير عملية الشيخوخة.

ومع ذلك، نظرا لأن أجسامنا غير قادرة على تصنيع الغالبية العظمى من هذه المركبات الحيوية، فيجب تناولها مع الأطعمة.

وفي هذه المقالة، سنناقش 6 أمثلة رائعة للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لمساعدتك على محاربة الجذور الحرة وتحسين صحتك على المدى الطويل.

– التوت

يعد أحد أفضل المصادر الغذائية للفيتامينات والألياف. وأظهرت دراسات متعددة.

مثل تلك التي نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، كيف أن الاستهلاك المنتظم للتوت يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الالتهاب.

ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان.

وتعود هذه الخصائص القوية المعززة للصحة في الغالب إلى المستويات الاستثنائية من مضادات الأكسدة في هذه الفاكهة.

بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد وفيتامين سي.

وعلى الرغم من أن كل فاكهة من هذه العائلة ستفيد صحتنا، إلا أن بعضها سيظهر خصائص مضادة للأكسدة أقوى من غيرها.

ووفقا لمراجعة نُشرت في مجلة Foods، يميل التوت إلى الحصول على أعلى تركيز لهذه المركبات الحيوية.

– الرمان

كشفت مراجعة نُشرت في المجلة الدولية للدراسات الكيميائية كيف يمكن أن تكون هذه الفاكهة مفيدة في علاج مجموعة من الالتهابات المختلفة.

وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل هشاشة العظام ومرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر.

وعلى الرغم من أن الرمان ليس شائعا في أي مكان مثل التوت، إلا أنه يحتوي على مستوى مماثل نسبيا من العناصر الغذائية المعززة للصحة.

ووفقا لمراجعة نُشرت في مجلة Food Bioactives، فهي مصدر غني للعديد من مضادات الأكسدة المختلفة.

بما في ذلك الأحماض الإيلاجيك وأحماض الغاليك والأنثوسيانين والإيلاجيتانين.

– الخوخ

أوضح تحليل نشرته مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن هذه الفاكهة متوسطة الحجم تحتوي على ما يقرب من 6.5 مغم من فيتامين سي.

أي (حوالي 10٪ من القيمة اليومية الموصى بها).

وأظهرت الدراسات المتعددة التي تم تضمينها في مراجعة نُشرت في أبحاث العلاج بالنباتات، أن الاستهلاك المنتظم للخوخ يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوظيفة الإدراكية وكثافة العظام وصحة القلب والأوعية الدموية.

– الشوكولاته الداكنة

إذا كنت ترغب في زيادة كمية مضادات الأكسدة التي تتناولها، ففكر في جعل الشوكولاتة الداكنة وجبتك الخفيفة التالية المفضلة.

المكون الرئيسي، مسحوق الكاكاو، هو مصدر غذائي غني لمركبات الفلافونويد مثل الكاتشين، الإبيكاتشين والبروسيانيدين.

وهذه هي المركبات التي ثبت أنها تخفض مستويات الالتهاب وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتساهم في تحسين الاستجابات المناعية.

– جذور الشمندر

يعتبر الشمندر بلا شك أحد أفضل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.

وهناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة باستهلاكها.

توفر هذه الخضروات الجذرية كمية كبيرة من النترات، وهي مركبات لها تأثير مباشر على عمل نظام القلب والأوعية الدموية لدينا.

ويحتوي عصير الشمندر أيضا على كمية عالية من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والالتهابات.

وهذه الخضار وفيرة بشكل خاص في betalains polyphenols التي تمنحها لونها الأرجواني المميز.

– الخرشوف

وهو نبات له طعم مماثل للهليون، والأكثر شيوعا في حمية البحر الأبيض المتوسط.، ومصدر غني للإينولين>

وهو نوع من ألياف البريبايوتك، بالإضافة إلى البوتاسيوم وفيتامين سي.