وصول ثلاثي العدالة الأجنبي إلى الأحساء

الدمام- حمودالزهراني
وصل لاعبو العدالة الأجانب إلى محافظة الأحساء تمهيدا لدخولهم تدريبات الفريق التي انطلقت مساء أمس، وهم:
المدافع الغيني ديرستام البالغ من العمر 30 سنة، الذي سبق له تمثيل أندية ار اف سي سيراينق البلجيكي في الدوري الممتاز، ومثل منتخب السويد الأول ومنتخب غينيا الأول ولعب في الدوري الهولندي والدوري السويدي واليوناني والنرويجي، ووصل معه المدافع السويسري مارتن 28 سنة الذي مثل أندية أرسنال الإنجليزي وسيون السويسري وفورتانا سينارد الهولندي، وذلك عبر مطار الملك فهد بالدمام.
كما وصل الحارس ميلان مياتوفيتش من (الجبل الأسود) البالغ من العمر 35 سنة، الذي سبق أن مثل العديد من الأندية الأوربية والآسيوية، كان آخرها بودابست وليفسكي صوفيا.