وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل موزات اللحم الضأني بطريقة أنقرة

لمحبي المطبخ التركي وصفة رائعة للحم
المقادير اللازمة
2 موزات لحم ضأن بالعظم
1 بصلة وطماطم
1 كوب زيت
كمية كافية من الماء الساخن
ملح وفلفل
2 ملاعق كبيرة زبدة
2 كوب شعيرية
طريقة العمل
يقلى البصل المفروم في قدر الضغط مع نصف كوب من الزيت النباتي
نضيف ساق الضأن ونستمر في القلي حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي
نضيف مكعبات الطماطم ونضيف الماء الساخن لتغطيتها
غطي قدر الضغط واطهيه حتى ينضج اللحم
تقلى الشعيرية بالزبدة ونصف كوب من الزيت النباتي في مقلاة أخرى حتى يتحول لونها للذهبي
نضيف موزات الضأن و 3 أكواب من الماء الساخن
اضبطي الملح والفلفل وأغلقي غطاء القدر
اطهيه أولاً على نار عالية ثم على نار خفيفة حتى يتم امتصاص الماء
ارفعي القدر عن الموقد
قومي بتغطية الشعيرية بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية وأغلقي الغطاء لمدة 15 دقيقة
قدميها ساخنة