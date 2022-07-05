وزير الشؤون الدينية التونسي: تخفيض نسب الحجاج يحقق مقاصد الشريعة

6 آلاف حاج تونسي يؤدون الفريضة

البلاد : متابعات

أكد معالي وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي على أن قرار تخفيض نسب الحجاج هذا العام بعد زوال جائحة كورونا يحقق مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفوس وسلامتها وصحتها.

ورأى الوزير التونسي أن هذه الاحترازات التي وُضعت هذا الموسم من قبل الحكومة السعودية إيجابية لأنها وضعت صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام أولاً، وهو ما تفهّمه الحجاج التوانسة والتزاموا به، مشيراً إلى أن هذا التخفيض يحقق المصلحة العامة.

وشدد الدكتور الشائبي خلال زيارته لمقر شركة مطوفي حجاج الدول العربية على أن وزارة الشؤون الدينية التونسية تعوّل على وعي الحاج التونسي والبناء الداخلي له بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمملكة، والمطبقة في موسم الحج خصوصاً الصحية منها في هذا الموسم الذي جاء بعد عامين من جائحة كورونا، لافتاً إلى أنهم يركزون في برامجهم التوعوية على هذه النقاط التي وضعت بالأساس لصحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن.

وأثنى الوزير التونسي على التسهيلات التي تقدّم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، وحجم التطور على مستوى البنية التحتية والذي أسهم في تسهيل رحلة الحاج، مشيداً بتعاون وزارة الحج والعمرة معهم في كل ما يتعلق بخدمة الحجاج.

ووصف الشائبي العلاقة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية بأنها تكاملية، وهناك تنسيق وتعاون دائم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحاج التونسي منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته، مشيداً بالتطور الذي حصل على مستوى الخدمات، وهو ما لمسه هذا الموسم، متمنياً أن يؤدي الحجاج نسكهم في ظل هذه الخدمات والتسهيلات بيسر وسهولة.

وكان معالي وزير الشؤون الدينية التونسي قد اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج الأستاذ ماهر جمال، ونائبه الأستاذ محمد معاجيني، وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس عباس قطان، وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال أفريقيا الأستاذ أحمد مطر بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة بمكة المكرمة.

وتمحور الاجتماع حول آليات الخدمات المقدمة لحجاج تونس البالغ عددهم قرابة 6 آلاف حاج بعد وصولهم إلى مكة المكرمة وتقديم الخدمات لهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتلبية كل احتياجاتهم حتى يؤدوا نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماهر جمال على حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.