هجر يتعاقد مع حسين حلواني

الدمام- حمود الزهراني
تعاقدت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي مع الظهير الأيسر “حسين حلواني” وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الكروي المقبل.
وقد مثل “حلواني” فرق الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى وصوله للفريق الأول، كما لعب لعدة أندية في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، ومثل نادي الخليج في الموسم المنصرم، وحقق معه بطولة دوري يلو والصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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