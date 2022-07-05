“نونو” يطلب 3 محترفين أجانب لتدعيم الاتحاد

وضع البرتغالي “نونو سانتو” مدرب نادي الاتحاد الجديد طلبا خاصا على طاولة مجلس إدارة الفريق الأول، مباشرة بعد إتمام تفاصيل إشرافه على الدفة الفنية للنمور، انطلاقا من سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
ويتمثل هذا الطلب في ضرورة التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب لتدعيم صفوف الفريق الأول، مع ضرورة تسريح ثنائي المحور المكون من البرازيلي برونو هنريكي والبرتغالي فيلبي أندريه، حيث إن هذا الأخير لم يقدم مستوى يرقى لتطلعات أنصار المونديالي.
ويترقب أن يدشن أحمد عصام كعكي مفاوضاته مع مجموعة من اللاعبين الأجانب؛ للبحث عن إمكانية انضمامهم للفريق الأصفر، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي القادم.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن مساء أمس الاثنين عبر حسابه الرسمي بتويتر عن التعاقد رسميا مع المدرب الجديد البرتغالي نونو سانتو، لمدة موسمين رياضيين، خلفا للروماني كوزمين كونترا.
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