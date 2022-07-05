الرياضة

كارلوس إدواردو يقترب من بوتافوغو

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
أكدت ميديا برازيلية اقتراب نادي بوتافوغو من التعاقد مع لاعب الوسط كارلوس إدواردو من النادي الأهلي الذي سينافس الموسم المقبل في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ولا يعتزم (السوبر إدواردو) خوض غمار دوري يلو الموسم المقبل مع الأهلي على الرغم من تبقي سنة في عقده، واقترب بوتافوغو من التعاقد معه، لكن على لاعب الهلال وشباب الأهلي الإماراتي السابق الموافقة على تخفيض راتبه.
يبلغ إدواردو من العمر 32 عاما، ويريد عقدا مدته 3 سنوات مع بوتافوغو الذي يدربه البرتغالي لويس كاسترو الذي أشرف على نادي الدحيل القطري في الموسم الماضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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