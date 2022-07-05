جدة – هلال سلمان
أكدت ميديا برازيلية اقتراب نادي بوتافوغو من التعاقد مع لاعب الوسط كارلوس إدواردو من النادي الأهلي الذي سينافس الموسم المقبل في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ولا يعتزم (السوبر إدواردو) خوض غمار دوري يلو الموسم المقبل مع الأهلي على الرغم من تبقي سنة في عقده، واقترب بوتافوغو من التعاقد معه، لكن على لاعب الهلال وشباب الأهلي الإماراتي السابق الموافقة على تخفيض راتبه.
يبلغ إدواردو من العمر 32 عاما، ويريد عقدا مدته 3 سنوات مع بوتافوغو الذي يدربه البرتغالي لويس كاسترو الذي أشرف على نادي الدحيل القطري في الموسم الماضي.
كارلوس إدواردو يقترب من بوتافوغو
جدة – هلال سلمان