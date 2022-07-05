كارلوس إدواردو يقترب من بوتافوغو

البلاد تهنيء خادم الحرمين وسمو ولي العهد بعيد الاضحى المبارك

ترفع صحيفة البلاد وكافة منسوبيها اجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك داعين المولى القدير ان يديم الامن والاستقرار على ربوع مملكتنا الغالية ويعيد هذه المناسبة على الشعب السعودي الكريم وكافة الشعوب الاسلامية بالخير والرخاء والنماء

وتود صحيفة ( البلاد ) اشعار القراء الكرام بتوقف صدور الورقي الى مابعد العيد مع استمرار الصدور الرقمي على جميع المنصات

وكل عام والجميع بخير