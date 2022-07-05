فيورنتينا يخطف مهاجم ريال مدريد “مجّانًا”!

حسم نادي فيورنتينا الإيطالي التعاقد مع الدولي الصربي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، بحسب مصادر موثوقة صادرة الثلاثاء 5 يوليو.

يومية “ماركا” الإسبانية، قالت إنها حصلت على معلومات تفيد بانتقال يوفيتش (24 عامًا) بصفة نهائية إلى فيورنتينا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ورغم امتداد عقد يوفيتش مع ريال مدريد إلى 2025، فإن النادي الملكي يرغب في التخلص من راتبه ومستواه المتذبذب عبر رحيله في صفقة مجانية.

وفد يوفيتش إلى ريال مدريد صيف عام 2019 قادمًا من نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ولم يترك أي بصمة تُذكر مع الفريق.

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وأعار الملكي يوفيتش الموسم الماضي إلى فرانكفورت، قبل أن يقرر الصيف الحالي 2022 رحيله نهائيًا، مع حق الانتفاع بـ50% من قيمة بيعه مستقبلًا.

خلال 3 مواسم بقميص ريال مدريد، سجّل يوفيتش فقط 3 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة من إجمالي 51 مباراة، في سجلات ركيكة لم تصل للمأمول.

شاهد أهداف لوكا يوفيتش مع ريال مدريد