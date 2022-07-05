رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الحج

مكة المكرمة : البلاد

كثفت “الصحة” جولاتها الميدانية لقياس مدى الالتزام البعثات الطبية لحجاج الداخل والخارج، والمؤسسات الصحية في الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن فريق لجنة الالتزام الرئيسية انتشر في عدد من المواقع للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية، حيث تغطي تلك الجولات جميع أحياء مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وقالت “الصحة”: أن تلك الجولات التي وصل عددها حتى اليوم إلى 3300 جولة منها 1400 جولة، وتركزت على البعثات والعيادات الطبية المرافقة لحجاج الخارج والداخل، تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية، وتصحيح أي مخالفة يتم رصدها، للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، ومنع اي تفشيات للعدوى.

وأضافت، خلال الجولات الميدانية الممتدة على مدار الساعة، رصد الفريق نحو (4222) آلاف مخالفة، حيث تم معالجة وتصحيح أكثر من 70٪؜ منها، إضافة إلى تواصل متابعة عمليات تصحيح، ومعالجة كافة المخالفات، فيما تفاعلت اللجنة مع أكثر من 900 بلاغاً، واتخذت اللازم حيالها.

وكثفت الوزارة زياراتها الرقابية على المؤسسات الصحية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ بلغت تلك الزيارات 2900 زيارة، تم خلالها ضبط 301 مخالفة، بهدف رفع مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.

وتتلقى “الصحة” بلاغات مخالفة الاشتراطات الصحية، والاجراءات الاحترازية في البعثات الطبية للحجاج، والمؤسسات الصحية عبر مركز اتصال الصحة 937.