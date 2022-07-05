تطبيق أول نظام يعمل على تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج

البلاد – مها العواودة

أكدت وزارة الحج والعمرة تطبيق أول نظام في العالم يعمل على تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والزائرين، يتم من خلاله إصدار التأشيرات عبر الهاتف النقال، لتسهيل آلية وصول ضيوف الرحمن وحصر جميع العمليات لشركات الطوافة، التي كانت تتطلب منهم الحضور في الأعوام السابقة.

وأشارت الوزارة إلى اعتماد آلية دقيقة لتنظيم حجاج الخارج، من خلال التواصل المسبق مع السفارات وبعثات الدول، لتحديد تلك الآليات والنسب المعتمدة لكل دولة، من خلال اتفاقيات ثنائية، تم على إثرها تسجيل حجاج الخارج من قبل شركات الطوافة المؤهلة في بلدانهم وإصدار تأشيرات الحج لهم عبر مجموعة من الباقات بشكل إلكتروني كامل.

وبينت أنه تم العمل أيضاً على تشغيل ٣ تطبيقات تابعة لمشروع بطاقة شعائر الذكية، وهي تطبيق الحج، تطبيق العاملين، تطبيق المنظمين، وذلك بهدف تنظيم وإدارة الحشود والأفواج وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وهذا سيمكن محرك الحجز السعودي من تقديم خدمات متعددة لحجاج الخارج وفقاً لرغباتهم، مضيفة: “تم فتح باب التسجيل لحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا ضمن بوابة إلكترونية، لإصدار تأشيرات الحجاج اللازمة لأداء شعيرة حج هذا العام”.

وقال مصدر في الوزارة لـ”البلاد”: استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة ولضمان موسم حج ناجح وآمن، سعت الوزارة بعد اطلاعها على المؤشرات الصحية وتوصيات الجهات المختصة في المملكة، وفي ضوء المشاورات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية، باقتصار القيود والإجراءات الاحترازية لموسم حج هذا العام والخاصة بجائحة كورونا، إلى ضرورة إكمال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج التحصين بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على أن لا يتجاوز عمر جميع المتقدمين لأداء المناسك عن 65 عام، حفاظًا على كبار السن وذوي الحالات الخاصة والاستثنائية من أي مشاكل صحية محتملة.

وحول الجهود الخاصة بتطوير خدمات المشاعر قال: تم تطوير البنية التحتية في جميع المشاعر المقدسة، خصوصًا مشعر عرفات الذي تم تزويده للمرة الأولى بالطاقة الكهربائية بشكل كامل ودائم، كما تم تطوير 20% من مشعر منى ومخيماته، بالإضافة إلى زيادة وتطوير عدد ونوعية الخدمات المقدمة لحجاج هذا العام. أما فيما يخص النقل، فقد عملت الوزارة بشكل مكثف على تطوير وسائل النقل عبر تشغيل قطار المشاعر والحافلات ونظام الترددية، لتكون في استعداد كامل لخدمة أكبر عدد من الحجاج.