تدشين الحساب الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن على منصة “تويتر”

البلاد : متابعات

دشن الاتحاد السعودي للهجن، الحساب الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن على منصة “تويتر” بالمعرف @CPCFKSA.

وأوضحت لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي للهجن، أن الاتحاد يسعى للاستفادة من جميع القنوات والوسائل الإعلامية للتعريف بمهرجان ولي العهد للهجن ودوره في تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، وتعزيز الموروث الشعبي لدى الجيل الجديد، وإيصال الثقافة السعودية والعمق الحضاري للمملكة إلى العالم من خلال هذه المهرجانات.

وأضافت أن المهرجان نجح في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وأسهم في تحقيق الأهداف الثقافية والاقتصادية المرجوة، حيث حقق في النسخ السابقة عددًا من الإنجازات، منها تسجيل أرقام قياسية عالمية، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأبانت اللجنة أن الاتحاد السعودي للهجن، يستقبل الاقتراحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في إطار حرصها على تعزيز حضورها ومد جسور التواصل مع الجمهور بوصفهم شركاء في تحقيق مستهدفات اتحاد الهجن.