تجهيز مستشفى “منى الوادي” بـ ١٥ عيادة و١٦٠ سريراً لخدمة حجاج بيت الله الحرام

منى : البلاد

جهّزت وزارة الصحة ممثلة بمستشفى منى الوادي بالمشاعر المقدسة استعداداتها لاستقبال المرضى من حجاج بيت الله الحرام، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية .

وتبلغ السعة السريرية لمستشفى منى الوادي، 160 سريراً، ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى 24 سريرًا، و6 أسرّة للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أسرّة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا.

وخصصت “الصحة” 24 سريراً لضربات الشمس بمستشفى منى الوادي، وذلك تحسباً لمواجهة الحر وضربات الشمس التي تُسبب الإنهاك والإجهاد الحراري للحجاج، بينما يبلغ عدد العيادات الخارجية بالمستشفى ١٥ عيادة.

ويُقدّم المستشفى خدماته خلال موسم الحج و تشمل استقبال و علاج حالات الطوارىء والأمراض الباطنية وأمراض القلب و الامراض التنفسية والحالات الحرجة وحالات العناية المركزة وحالات الجراحة العامة وجراحة العظام والنساء والولادة.

ويضم المستشفى غرفتين للعمليات وغرفة للولادة وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي وقسم للتعقيم فيما يوفر المختبر جميع التحاليل والفحوصات المطلوبة, بالإضافة الى بنك الدم الخاص بالمستشفى، وكذلك يحتوي قسم الاشعة على 3 أجهزة متحركة وجهاز ثابت، بالإضافة الى جهازين للأشعة المقطعية والتلفزيونية.

يُذكر أن عدد الموظفين المكلفين بالمستشفى أكثر من 550 موظفاً ما بين إداري وفني وطبي، يعملون على مدار الساعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم.