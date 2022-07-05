بصاص: إدارة الأهلي ظالمة

جدة – بدر النهدي
في تصريح قوي ومثير، تحدث لاعب النادي الأهلي السابق مصطفى بصاص على حسابه الخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حال النادي الأهلي بعد إعلان هبوطه رسميا، لدوري الدرجة الأولى” يلو”.
وذكر بصاص أن سوء أداء إدارة ماجد النفيعي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة لما حل بالنادي الأهلي من كوارث ومصائب هذا الموسم. وأفاد بصاص أن إدارات الأندية تحتاج إلى كوادر احترافية؛ الأمر الذي تفتقده الإدارة الحالية حسب قوله.
وقال مصطفى بصاص: إنه مستعد للعب في النادي الأهلي ليساهم في عودة الفريق لمكانه الطبيعي، وهو على علم أيضا بأن كثيرا من لاعبي دوري المحترفين ممن مثلوا النادي الأهلي مستعدون أيضا للعودة والوقوف بجانب ناديهم في هذه المحنة.
وأضاف بصاص، أن إدارة ماجد النفيعي ظلمت الكثير ممن كانوا ينتسبون للنادي الأهلي عام 2018، أثناء الولاية الأولى لماجد النفيعي، وذكر بأنه تعرض للظلم منهم أيضا؛ بسبب وعود كاذبة وعناد استمر حتى العودة الثانية لهذه الإدارة التي أدت في النهاية إلى هبوط النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.