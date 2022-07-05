الرياضة

باريس يؤكد رسميا رحيل مدربه بوكيتينو

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد
أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بشكل رسمي رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك وفق بيان صادر عنه.

وقال النادي الباريسي في بيان: “يؤكد باريس سان جيرمان أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو. يود النادي أن يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل”.

ومن المتوقع أن يعلن سان جيرمان في وقت لاحق عن تعيين مدرب ليل ونيس السابق، كريستوف غالتييه لتولي المهمة خلفاً للأرجنتيني، الذي وصل الى “بارك دي برانس” في يناير عام 2021.

ويأتي رحيل بوكيتينو تلبية لرغبة عدد من نجوم الفريق الذين أكدوا عدم فاعلية نهجه التدريبي وفي مقدمتهم مواطنه ليونيل ميسي والنجم الأعلى راتبا في العالم، كيليان مبابي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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