بأمر الملك.. تكليف محمد العيسى بالخطبة والصلاة في يوم عرفة

جدة : البلاد

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة في يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام.

حيث استعدت «رئاسة شؤون الحرمين» بالتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ14 لغة، وتستهدف الوصول إلى 150 مليون مستفيد خلال موسم حج هذا العام.

وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لـ«شؤون الحرمين»، أن خطبة يوم عرفة تعتبر من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، كونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال.