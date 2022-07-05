الرياضة

المدافع الإسباني” فيليز” يعزز دفاع الفتح

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع المدافع الإسباني فران فيليز لاعب باناثينايكوس اليوناني، وذلك بعقد احترافي يمتد حتى 2024.

ويعتبر فيليز من المدافعين المميزين، وقد سبق له اللعب للعديد من الأندية الإسبانية؛ ومنها خيمناستيك طركونة ونادي ألميريا ويونيون ديبورتيفا لوغرينييس.

يذكر أن فيليز ثاني صفقات الفتح التي يستعد من خلالها للموسم الجديد؛ حيث كانت البداية بالحارس السويدي جاكوب ريني ( 28 عاما) حارس نادي أولمبورج الدنماركي، وأفضل حارس في الدوري الدنماركي لعام 2021.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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