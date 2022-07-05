الشرقية تزدان بحلتها الجمالية لعيد الأضحى

الدمام- حمودالزهراني

ازدانت الشوارع والطرق، والحدائق، والميادين، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ في حاضرة الدمام؛ بأبهى حلتها الجمالية، من خلال انتشار التصاميم ذات الألوان المتنوعة للإضاءات عبر التقنية الحديثة، والتي أضيئت بأشكال زينة مختلفة، إضافة للفوانيس الملونة والأضواء المعلقة، وكذلك أعمال التزيين من خلال زراعة الورود والزهور والشجيرات، والتي تضفي جمالا، ونسهم في جودة الحياة، ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حيث قامت الأمانة بأعمال الزينة التجميلية في مختلف مدن حاضرة الدمام، وتضمنت أعمال الزينة تركيب ما يزيد عن ١٦٣١ إضاءة متنوعة، ما بين عناقيد ومجسمات مضيئة، على أعمدة الإنارة والأشجار بعدد من مداخل المدن والطرق والشوارع الرئيسية.

كما تنوعت أعمال الزينة في مدينة الدمام باللوحات الجمالية التعبيرية على امتدادات الطرقات الرئيسية، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة؛ إضافة إلى تزيين منشئاتها البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء والزخارف الشعبية المختلفة لتهنئة مواطنيها بقدوم عيد الأضحى المبارك، والكلمات الترحيبية بشعار العيد والتهنئة والتبريكات،

وأوضحت بأن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة، أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفق خطة استباقية بالتجهيز والإعداد لتركيب أعمال الزينة التجميلية بمدينة الدمام والخاصة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بتركيب 26من المجسمات الجمالية المضيئة، و 372 شكل مضيء على الأعمدة تحمل هوية العيد؛ إضافة الى 18 جسم مضيء منسدل على جسم الشجر، وتركيب 61 كرات مضيئة تثبت فوق الشوارع والممرات، في عدد من المواقع الشوارع الرئيسية، أهمها طريق الملك عبد العزيز؛ طريق الملك فهد، وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد، وشارع الخليج، وشارع الأمير سلطان؛ بجانب أبرز المضامير منها مضمار الملك عبد الله بالدمام، ومضمار البهجة؛ ومضمار حديقة الفيصلية؛ ومضمار عبد الله بن رواحة، ومضامير في الخبر والظهران، وكذلك تقاطعات الطرق، منها تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز مع طريق أبي بكر الصديق، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز مع طريق عمر بن الخطاب، كما قامت ضمن استعداداتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بتركيب سماعات على أعمدة الإنارة التجميلية التي تم الانتهاء من تركيبها بممشى الملك عبدالله بالدمام، والذي قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بتدشينه مؤخرا، وتعتبر هذه المبادرة فريدة بمواصفاتها كأعمدة ذكية صممت للاستفادة منها في جميع المناسبات كالاعياد واليوم الوطني، إذ يتم تغيير لون الفوانيس عبر البرامج والحاسوب، وتجهيزها بالسماعات لبث الأصوات التي تتناسب مع المناسبة كتكبيرات العيد والأناشيد الوطنية.

هذا وقد قامت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بتهيئة 686 حديقة، حيث تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، و11منتزها ٢٠٠ ممشى، و١٠ واجهات بحرية وكورنيش، و273 ملعب رياضي وساحات بلدية، كما قامت بزراعة الورود والزهور الموسمية في كافة أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

ودعت الأمانة الجميع بالاستمتاع والاستفادة من كافة المرافق العامة، والمحافظة عليها، لينعم بها الجميع.