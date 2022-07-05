الرياضة

الحارس الكوري الجنوبي “كيم سيونج جيو” يوقع للشباب3 مواسم

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

وقع رئيس إدارة نادي الشباب خالد البلطان عقداً احترافياً مع الحارس الدولي الكوري “كيم سيونج جيو” لمدة ثلاث سنوات، وذلك بشراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني ابتداءً من الفترة الصيفية الحالية.

وسبق للحارس أن مثل أندية أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي قضى معه 9 أعوام على فترتين وفاز معه ببطولة دوري أبطال آسيا 2012 على حساب أهلي جدة ، وفيسيل كوبي الياباني ، قبل الانتقال إلى كاشيوا ريسول في عام 2020.
جدير بالذكر أن كيم سيونج جيو، لعب 77 مباراة رسمية مع الفريق الياباني، استقبل خلالها 101 هدف، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه، 22 مرة.
كما خاض “كيم سيونج جيو” 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إذ كان ضمن القائمة التي شاركت في المونديال الأخير، كما كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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