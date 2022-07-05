الحارس الكوري الجنوبي “كيم سيونج جيو” يوقع للشباب3 مواسم

الرياض – هاني البشر
وقع رئيس إدارة نادي الشباب خالد البلطان عقداً احترافياً مع الحارس الدولي الكوري “كيم سيونج جيو” لمدة ثلاث سنوات، وذلك بشراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني ابتداءً من الفترة الصيفية الحالية.
وسبق للحارس أن مثل أندية أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي قضى معه 9 أعوام على فترتين وفاز معه ببطولة دوري أبطال آسيا 2012 على حساب أهلي جدة ، وفيسيل كوبي الياباني ، قبل الانتقال إلى كاشيوا ريسول في عام 2020.
جدير بالذكر أن كيم سيونج جيو، لعب 77 مباراة رسمية مع الفريق الياباني، استقبل خلالها 101 هدف، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه، 22 مرة.
كما خاض “كيم سيونج جيو” 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إذ كان ضمن القائمة التي شاركت في المونديال الأخير، كما كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.