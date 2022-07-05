الرياضة

الأخضر الشاب يواصل إعداده لكأس العرب في معسكر أبها

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من شهر يوليو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر مناورة، قسّم خلالها المدير الفني صالح المحمدي اللاعبين إلى فريقين.

وحسم التعادل الإيجابي المناورة بنتيجة 2-2، حيث سجل للفريق الأبيض عبدالله العنزي ومشاري النمر “ركلة جزاء”، فيما سجل يزيد جوشان هدفي الفريق الأخضر.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأربعاء تدريباته في حصة استرجاعية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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