الدولية

استقالة وزيري المالية والصحة من الحكومة البريطانية

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : رويترز

أعلن وزيري الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك اليوم الثلاثاء استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي رسالة استقالته التي نشرت على “تويتر” قال جاويد “من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم” في إشارة إلى جونسون.

وكتب سوناك في خطاب استقالته “يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل”.

ibrahim

كتب بواسطة

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