المحليات

أمانة جدة تستعيد 48 ألف م2 من الأراضي الحكومية

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استعادت أمانة محافظة جدة 48 ألف مترا مربعا من الأراضي الحكومية بنطاق بلديتي (بريمان وأم السلم الفرعيتين) بعد رصد عدد من الإحداثات تمثلت في بناء أحواش وأعمدة مسلحة ومواقع تجارية ومخطط عشوائي.

وبينت الأمانة أنه في إطار جهودها لمنع وإزالة المخالفات والمحافظة على الممتلكات العامة، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء، تمكنت فرق الرقابة الميدانية ببلدية بريمان من رصد 11 سورا مخالفا بحي الأجواد الشعبي على مساحة إجماية بلغت 32 ألف مترا مربعا.

وأضافت أن جهود بلدية أم السلم أسفرت كذلك عن رصد مخطط مخالف ومحطة وقود تحت الإنشاء وأعمدة مسلحة لمحال تجارية، بلغت مساحتها الإجمالية 16 ألف مترا مربعا، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالفات وإزالة الإحداثات كافة في نطاق البلديتين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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