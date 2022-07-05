أمانة جدة تستعيد 48 ألف م2 من الأراضي الحكومية

جدة : البلاد

استعادت أمانة محافظة جدة 48 ألف مترا مربعا من الأراضي الحكومية بنطاق بلديتي (بريمان وأم السلم الفرعيتين) بعد رصد عدد من الإحداثات تمثلت في بناء أحواش وأعمدة مسلحة ومواقع تجارية ومخطط عشوائي.

وبينت الأمانة أنه في إطار جهودها لمنع وإزالة المخالفات والمحافظة على الممتلكات العامة، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء، تمكنت فرق الرقابة الميدانية ببلدية بريمان من رصد 11 سورا مخالفا بحي الأجواد الشعبي على مساحة إجماية بلغت 32 ألف مترا مربعا.

وأضافت أن جهود بلدية أم السلم أسفرت كذلك عن رصد مخطط مخالف ومحطة وقود تحت الإنشاء وأعمدة مسلحة لمحال تجارية، بلغت مساحتها الإجمالية 16 ألف مترا مربعا، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالفات وإزالة الإحداثات كافة في نطاق البلديتين.