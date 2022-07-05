أخضر السلة 3×3 يواجه سوريا في افتتاح البطولة الآسيوية

جدة- البلاد

يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 مشواره في البطولة الآسيوية لكرة السلة، التي تستضيفها سنغافورة، غدًا الأربعاء أمام نظيره السوري عند الساعة ١١.١٥ صباحاً بتوقيت المملكة، فيما يلعب المباراة الثانية أمام نظيره النيوزلندي عند الساعة ٣.٤٥ عصرا،

المنتخب السعودي 3×3 استعد جيدا للبطولة من خلال معسكر إعدادي في الرياض ومن ثم معسكر خارجي في صربيا، شارك خلاله في ثلاث بطولات ودية.

ويضم المنتخب اللاعبين” تركي المهنا – هاني آل محمد – عبدالملك عاشور – سعد السبيعي – محمد حمزة صالح – عبدالرحمن الجيزاني. ويشرف على المنتخب فنيا السلوفيني أليش كون، وإداريا الدكتور ابراهيم الشيخي.

ويشارك في البطولة ٣٠ منتخبا قسمت إلى ٩ مجموعات. كل مجموعة تضم ثلاث منتخبات ، ويتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة للمستضيف، والبطل ووصيف البطولة السابقة وهما أستراليا ومنغوليا.