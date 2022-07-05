الرياضة

أخضر السلة 3×3 يواجه سوريا في افتتاح البطولة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 مشواره في البطولة الآسيوية لكرة السلة، التي تستضيفها سنغافورة، غدًا الأربعاء أمام نظيره السوري عند الساعة ١١.١٥ صباحاً بتوقيت المملكة، فيما يلعب المباراة الثانية أمام نظيره النيوزلندي عند الساعة ٣.٤٥ عصرا،

المنتخب السعودي 3×3 استعد جيدا للبطولة من خلال معسكر إعدادي في الرياض ومن ثم معسكر خارجي في صربيا، شارك خلاله في ثلاث بطولات ودية.

ويضم المنتخب اللاعبين” تركي المهنا – هاني آل محمد – عبدالملك عاشور – سعد السبيعي – محمد حمزة صالح – عبدالرحمن الجيزاني. ويشرف على المنتخب فنيا السلوفيني أليش كون، وإداريا الدكتور ابراهيم الشيخي.

ويشارك في البطولة ٣٠ منتخبا قسمت إلى ٩ مجموعات. كل مجموعة تضم ثلاث منتخبات ، ويتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة للمستضيف، والبطل ووصيف البطولة السابقة وهما أستراليا ومنغوليا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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