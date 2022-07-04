وقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة يقيم حفل زواج جماعي

آبها : مرعي عسيري

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وبحضور عبد الله بن يحيا العرفجي وكيل أمارة منطقة عسير الشؤون الأمنية ومشاركة الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق وفضيلة الشيخ محمد الحديثي رئيس محاكم منطقة عسير سابقاً، احتفلت جمعية إرادة لتنمية لذوي الإعاقة الحركي والبصري بزواج جماعي وعددهم 21 متزوجا وبحضور حشد كبير من الوجهاء ورجال الأعمال والوسط الثقافي والإعلامي.

واستهل الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة المدير التنفيذي للوقف حسام علي حسين الذي رحب بالحضور وشكر أمير منطقة عسير على أن وافق على إقامة هذا الاحتفال تحت رعايته وبارك للمتزوجين ووعد باستمرارية هذا الحفل سنوياً.

بعدها عرض فلم عن الوقف ثم قصيدة للشاعر يحيا قرياني ونشيد مودة للشاعر محمد الغزالي وعرض فلم بعنوان باسم رحلة من عسير ثم تقديم لون شعبي فرقة تراث الجنوب بعدها قامت معالي الدكتور علي النملة ووكيل الأمارة للشؤون الأمنية بتكريم الجهات الداعمة بعدها ألقى وكيل إمارة عسير كلمة نقل خلالها تهنئة أمير منطقة عسير للمتزوجين وتبريكات جهود الوقف.

ثم أعلن المستشار عبد العزيز فؤاد دعمه مادياً واستضافة المتزوجين في منتجعه.

كما أعلن رجل الأعمال عبد الله ضبعي دعمه للمتزوجين ومجموعة من الحضور كلفوه نيابة عنهم.