المرأه صحة و عافية

وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل مكعبات اللحم بالفلفل الحار

نيفين عباسaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ       4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الوصفات الحارة تلك الوصفة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

1 ملعقة كبيرة زبدة
500 غرام لحم فخذ غنم مقطع مكعبات صغيرة
2 بصل متوسط
​​4 – 5 فلفل أخضر حار
زعتر
رقائق فلفل أحمر حار
ملح
فلفل أسود
2 طماطم مقشرة

طريقة العمل

تقطع جميع الخضار إلى مكعبات صغيرة
نضيف الزبدة إلى الصينية ونذوبها
نضيف اللحم ونقليه حتى يجف الماء
أضيفي البصل والفلفل الواحد تلو الآخر واستمري في القلي
أخيرًا أضيفي البهارات واتركيها على نار خفيفة حتى تنضج الخضار واللحوم
بعد إبعادها عن النار أضيفي الطماطم وقلبي مرة أخيرة وقدميها ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *