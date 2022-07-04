وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل مكعبات اللحم بالفلفل الحار

لمحبي الوصفات الحارة تلك الوصفة ستنال إعجابك
المقادير اللازمة
1 ملعقة كبيرة زبدة
500 غرام لحم فخذ غنم مقطع مكعبات صغيرة
2 بصل متوسط
4 – 5 فلفل أخضر حار
زعتر
رقائق فلفل أحمر حار
ملح
فلفل أسود
2 طماطم مقشرة
طريقة العمل
تقطع جميع الخضار إلى مكعبات صغيرة
نضيف الزبدة إلى الصينية ونذوبها
نضيف اللحم ونقليه حتى يجف الماء
أضيفي البصل والفلفل الواحد تلو الآخر واستمري في القلي
أخيرًا أضيفي البهارات واتركيها على نار خفيفة حتى تنضج الخضار واللحوم
بعد إبعادها عن النار أضيفي الطماطم وقلبي مرة أخيرة وقدميها ساخنة