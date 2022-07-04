المرأه صحة و عافية

وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل فيليه اللحم بالجبنة

نيفين عباسaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ       4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

شرائح من فيليه اللحم الرقيق المحشو بالجبنة الكريمي

المقادير اللازمة

4 شرائح لحم فيليه رقيقة
زيت زيتون
7-8 فطر شرائح
2 فص ثوم مفروم ناعم
200 جرام جبنة كريمة
نصف كوب بقسماط
ملح
فلفل

طريقة العمل

سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي شرائح الفطر واقليها
نضيف الثوم المفروم ناعماً ونستمر في الطهي حتى تتبخر عصارة الفطر
عندما ينضج الفطر ضعيهم في وعاء عميق أضيفي الجبن الكريمي وفتات الخبز والملح والفلفل واخلطيهم جيدًا
خذي شريحة من اللحم
وزعي ​​الفطر على الطرف الطويل ولفيه واربطي الحواف بأعواد الأسنان
تحضير جميع شرائح اللحم بهذه الطريقة
نأخذ مقلاة على الموقد وتسخن
نضيف زيت الزيتون ونسخنه
نضع شرائح الفيليه المحشوة في المقلاة ونحمرها جيداً من جميع الجوانب ونقدمها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *