وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل فيليه اللحم بالجبنة

شرائح من فيليه اللحم الرقيق المحشو بالجبنة الكريمي
المقادير اللازمة
4 شرائح لحم فيليه رقيقة
زيت زيتون
7-8 فطر شرائح
2 فص ثوم مفروم ناعم
200 جرام جبنة كريمة
نصف كوب بقسماط
ملح
فلفل
طريقة العمل
سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي شرائح الفطر واقليها
نضيف الثوم المفروم ناعماً ونستمر في الطهي حتى تتبخر عصارة الفطر
عندما ينضج الفطر ضعيهم في وعاء عميق أضيفي الجبن الكريمي وفتات الخبز والملح والفلفل واخلطيهم جيدًا
خذي شريحة من اللحم
وزعي الفطر على الطرف الطويل ولفيه واربطي الحواف بأعواد الأسنان
تحضير جميع شرائح اللحم بهذه الطريقة
نأخذ مقلاة على الموقد وتسخن
نضيف زيت الزيتون ونسخنه
نضع شرائح الفيليه المحشوة في المقلاة ونحمرها جيداً من جميع الجوانب ونقدمها