وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل ضلع ضأني محشي أرز

وصفة مميزة للمناسبات والأعياد
المقادير اللازمة
ضلع كامل
لتتبيل الضلع
1 بصل متوسط مبشورة
2 ملاعق كبيرة معجون فلفل
2 ملاعق كبيرة معجون طماطم
3 ملاعق كبيرة زبادي
ملح
فلفل أسود
زعتر جاف
مكونات حشوة الأرز
2 ملاعق كبيرة زبدة
1 بصل مفروم
2 كوب أرز
صنوبر
زبيب
طريقة العمل
للتتبيل
اخلطي جميع المكونات للتتبيل في وعاء وافركي الأضلاع بها
للأرز
سخني زيت الزيتون في قدر ثم أضيفي البصل واقليه حتى يتحول لونه إلى اللون الوردي
نضيف الصنوبر ونستمر في القلي
يضاف الأرز والملح ويقلى
أضيفي الزبيب ثم البهارات واخلطي
أضيفي الماء والسكر واخلطيهم
ثم أغلقي غطاء القدر واتركيه يغلي على نار عالية
يطهى الأرز لمدة 15 دقيقة على نار خفيفة حتى يتم امتصاص الماء تمامًا
ثم افتحي الغطاء وضعي منشفة ورقية وأغلقي الغطاء مرة أخرى واتركيه يتشرب.
ضعي الضلع المتبل في طبق الفرن
افتحي الجيب في الجزء الجلدي
املأيه بالأرز الذي أعددتيه
خيطي جزء الجيب الذي فتحتيه جيدًا
يغطى بورق الألمنيوم ويخبز في فرن مسخن على حرارة 180 درجة لمدة ساعة
اكشفي الغطاء واستمري في الطهي لمدة ساعة أخرى بدون غطاء حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً
قدمي الضلوع ساخنة بعد إزالة الخيوط منها