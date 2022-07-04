“مسام” ينزع 1.143 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الرياض : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر يونيو 2022 م من انتزاع 1.143 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و312 لغمًا مضادًا للدبابات، و777 ذخيرة غير متفجرة، و46 عبوة ناسفة .

وتمكَّن فريق “مسام” من نزع 204 ألغام مضادة للدبابات و112 ذخيرة غير متفجرة و42 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و ذخيرة واحدة غير متفجرة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد و28 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة .

وفي محافظة مأرب جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، و16 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، و600 ذخيرة غيرة متفجرة بمديرية مأرب، كما جرى في محافظة شبوة نزع 6 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عين، ونزع 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان .

فيما نجح فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و13 لغمًا مضادًا للدبابات و38 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخا، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و32 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة بمديرية ذباب .

وارتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 6.509 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 348 ألفًا و883 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .

في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة .