تهيئة 773 مصلى للعيد بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (773) جامعاً ومصلى بالمنطقة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت في المدينة المنورة 420، وفي محافظة العلا 45، وفي محافظة ينبع 85، وفي محافظه بدر 34، وفي محافظة وادي الفرع 42، وفي محافظة خيبر 18، وفي محافظة مهد الذهب 60، وفي محافظة العيص 32، وفي محافظة الحناكية 27، وفي مركز الصويدرة 10.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، أنه تم تكليف المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه؛ لتهيئتها لصلاة عيد الضحى المبارك.