المحليات

تهيئة 773 مصلى للعيد بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ       4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (773) جامعاً ومصلى بالمنطقة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت في المدينة المنورة 420، وفي محافظة العلا 45، وفي محافظة ينبع 85، وفي محافظه بدر 34، وفي محافظة وادي الفرع 42، وفي محافظة خيبر 18، وفي محافظة مهد الذهب 60، وفي محافظة العيص 32، وفي محافظة الحناكية 27، وفي مركز الصويدرة 10.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، أنه تم تكليف المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه؛ لتهيئتها لصلاة عيد الضحى المبارك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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