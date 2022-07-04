تعرف على مميزات فلاجشيب شاومي الجديد Xiaomi 12S

من المقرر أن شركة شاومي Xiaomi الرائدة في صناعة الهواتف الذكية تستعد لإطلاق سلسلة من هواتف الفلاجشيب الفترة القادمة مثل هاتف الذي سيتم إطلاقه رسميا اليوم Xiaomi 12S Ultra ، بجانب هاتفي Xiaomi 12S و Xiaomi 12S Pro ، رغم أن الشركة كشفت عن تصميم هاتفي Xiaomi 12S و 12S Pro ، كشفت تسريبات جديدة على موقع Weibo الصيني شكل تصميم هاتف Xiaomi 12S Ultra .

تصميم مميز لفلاجشيب شاومي الجديد Xiaomi 12S Ultra

بحسب ما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني، يتضح من الصور الجديدة ، أن هاتف Xiaomi 12S Ultra سيكون مزودًا بظهر جلدي حسب ما هو موضح بالصور، كما أفادت تسريبات أخرى بأنه قد يأتي أيضًا في ظهر من السيراميك، و يحتوي الجزء العلوي من ظهر الهاتف على مكان كبير جدا للكاميرا التي تأتي في تصميم دائري.

وأكدت شاومي أن هاتف Xiaomi 12S Ultra، سيحتوي على مستشعر رئيسي من سوني IMX989، بدقة 50 ميجابكسل في المنتصف بينما تظهر تحتها الكاميرا التيليفوتوغرافية بجانب ظهور العلامة التجارية لشركة لايكا الرائدة في صناعة الكاميرات على الهاتف، ويشاع أنه سيقترن بعدسة بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة للغاية، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 5x ، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على عدسة بدقة 20 ميجابكسل.

وفقا للتسريبات يتميز هاتف Xiaomi 12S Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED ، بقياس 6.73 بوصة، بدقة QHD + ، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وكثافة بكسلات 521 في البوصة.

ويعمل هاتف Xiaomi 12S Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المحتمل أن يتم إقران الهاتف الجديد مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وإلى ما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

كما يتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra، بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.