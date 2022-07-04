“تسلا” تهدد عرش إيلون ماسك وتضعه في مأزق

يخاطر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك” بفقدان منصبه كأكبر صانع للسيارات الكهربائية (EV) في العالم حيث منحت مشاكل الإنتاج الشركات الأخرى فرصة للسباق إلى الأمام.

صناعة السيارات في السابق منقطعة النظير في فضاء المركبات الكهربائية ، وهي تلحق بركب تسلا مؤخرًا، بحسب ما نشرت صحيفة” ديلي إكسبريس” البريطانية.

تظهر الأرقام أن كبرى شركات تصنيع السيارات التقليدية مثل فورد في الولايات المتحدة ومجموعة فولكس فاجن الألمانية وبي إم دبليو قد توسعت بسرعة في إنتاج سياراتها الكهربائية.

من ناحية أخرى ، واجهت تسلا تحديات إنتاجية كبيرة هذا العام ، حيث أُجبر مصنعها الضخم في شنجهاي بالصين ، على الإغلاق لمدة 22 يومًا بعد تفشي فيروس كورونا .

في غضون ذلك ، تعني التكاليف المرتفعة أنه ستكون هناك حاجة إلى رأس مال كبير من أجل زيادة الإنتاج في مواقع ماسك الأخرى في أوستن وبرلين.

بناءً على هذه الاتجاهات ، قال رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن “هربرت ديس” موظفيه في مقر فولكس فاجن في فولفسبورج بألمانيا ، أن التوسع المستمر لشركة تسلا “سيكلفها قوتها”.

وأضاف: “علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونلحق بها بسرعة. بحلول عام 2025 يمكننا أن نكون في المقدمة”.

وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، تتوقع فولكس فاجن تسليم 700000 سيارة كهربائية في عام 2022 ، بينما تقدر تسلا مبيعات 1.5 مليون سيارة خلال نفس الفترة.

في مذكرة بحثية يوم الجمعة ، قلل المحلل في دويتشه بنك إيمانويل روزنر تقديرات المؤسسة لتسليمات تسلا بـ 65000 سيارة ، قائلاً: “قدم إيلون ماسك توجيهات اتجاهية للتسليم الثابت بالتتابع للربع ، لكن الوضع في الصين ساء لاحقًا ، وتحسن فقط في أوائل يونيو”.

وفي الوقت نفسه ، قدرت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Credit Suisse أن إغلاق شنجهاي أوقف إنتاج Tesla وأخر ما يصل إلى 90 ألف سيارة.

أثبتت عمليات الإغلاق في الصين أنها ضربة كبيرة لماسك حيث أنتج مصنعه الضخم في شنغهاي ما يقرب من نصف سيارات Tesla التي تم تسليمها العام الماضي.