المحليات

تأشيرة السياحة لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ       4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكدت وزارة السياحة أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات في المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية السائح من أداء فريضة الحج أثناء وجوده في المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

ودعت الوزارة في بيان لها الراغبين في القدوم الى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن حيث أن ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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