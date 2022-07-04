العدالة يعسكر في سلوفينيا استعدادًا للموسم الجديد

الرياضةالعدالة يعسكر في سلوفينيا استعدادًا للموسم الجديد صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ 4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام- حمودالزهراني تقرر أن يقيم الفريق الاول لكرة القدم بنادي العدالة معسكره الخارجي في سلوفينيا؛ استعدادا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣. وستنطلق يوم الثلاثاء ٦-١٢-١٤٤٣هـ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الإعدادية للموسم الرياضي المقبل، ويشارك في التمارين جميع لاعبي الفريق، بمن فيهم الأجانب الذين تم التعاقد معهم مؤخرا. وحددت إدارة النادي موعد معسكر الفريق الخارجي حيث سينطلق في تاريخ 23/7/2022م حتى 13/8/2022م وسيشتمل على عدد من المباريات الودية.