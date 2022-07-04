الرياضة

العدالة يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاتارو بالسيو

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ       4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
أتمت إدارة نادي العدالة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاتارو بالسيوس صاحب 27 سنة، ليلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي القادم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعرب اللاعب عن سروره لتمثيل الفريق العدلاوي، متمنيا أن يكون عند حسن الظن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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