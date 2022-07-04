العدالة يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاتارو بالسيو

الدمام- حمودالزهراني
أتمت إدارة نادي العدالة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاتارو بالسيوس صاحب 27 سنة، ليلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي القادم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعرب اللاعب عن سروره لتمثيل الفريق العدلاوي، متمنيا أن يكون عند حسن الظن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م