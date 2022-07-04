السديس يدشن حملة زمزم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي

البلاد : متابعات

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة زمزم لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي ، في لمسة وفاء ومحبة تجاه ما يقدموه من تضحيات عظيمة، للذود عن بلادنا المباركة التي تحتضن أطهر المقدسات قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة.

وأكد السديس أن هذه الحملة تأتي تقديرا لجهود جنودنا في الذود عن حمى الوطن، وتهدف إلى تعزيز وتأكيد مكانة المرابطين على ثغور وحدود هذه البلاد المباركة، وكذلك لإبراز جهود الدولة – رعاها الله – في حماية الوطن وأمنه والعناية بالمواطن وسلامته.