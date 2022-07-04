الخليج يجدد عقد المدافع النويقي لموسم قادم

الدمام- حمودالزهراني
جددت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسين النويقي؛ لتدعيم صفوف الفريق للموسم 2023-2022 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقد بدأ حسين النويقي النويقي مسيرته مع الفريق من فئة الأولمبي مرورًا الفريق الكروي الأول مكملًا ستة مواسم رفقة الدانة وسيواصل تمثيل أبناء سيهات للموسم السابع تواليًا حيث شارك النويقي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في 33 مواجهة في الموسم المنقضي، بتتويجه باللقب بعد لعبه 2970 دقيقة خلال مجريات الموسم.
وبين حسين تركي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج أن خطوة تجديد عقد النويقي تأتي للحفاظ على مكتسبات التي جناها الفريق في الموسم الماضي معتبرًا إياه ابنا من أبناء النادي بعد إكماله ستة أعوام مع الفرقة الصفراء.