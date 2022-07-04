الرياضة الحراس نجوم سوق الانتقالات السعودي

جدة – هلال سلمان مع نهاية الموسم، تتواصل أخبار الانتقالات في الميديا العالمية، واللافت أن حراس المرمى هم نجوم الصفقات المحتملة في الملاعب السعودية للموسم المقبل. البداية مع اقتراب نادي النصر من التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا من نادي نابولي الإيطالي، حيث أكدت عدة تقارير أن الاتفاق قد تم، وأن الصفقة ستعلن بشكل رسمي قريبا. واقترب نادي الاتفاق من ضم الحارس البرازيلي باولو فيكتور من نادي ماريتيمو البرتغالي، فيما اختار الفتح أن يكون حارسه الثاني مواطنا، حيث اقترب من ضم مصطفى ملائكة من الفيصلي، وكان قد ضم سابقا الحارس السويدي جاكوب ريني من فريق آلبورغ الدنماركي. وأشارت تقارير أخرى إلى اقتراب الحارس اليوناني اليكساندروس باسكالاكيس من أحد أندية دوري المحترفين.