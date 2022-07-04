الأميرة هيفاء بنت محمد تشكر القيادة على تعيينها نائبًا لوزير السياحة

الرياض : البلاد

رفعت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينها نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

وعبرت سموها عن فخرها واعتزازها بالثقة الملكية الغالية مشيرة إلى أنها ستكون دافعًا ومحفزًا لتقديم المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات وزارة السياحة في إطار رؤية المملكة 2030، سائلة الله العلي القدير أن يعينها على بذل المزيد من الجهود لخدمة قطاع السياحة وذلك بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ولما فيه خدمة الوطن والمواطن.

ودعت سمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود – الله العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على المملكة وشعبها الأمن والاستقرار والمزيد من النماء والازدهار.