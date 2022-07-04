أمير عسير يتابع الخدمات التنموية المقدمة لقرى” مليحة”

أبها : واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، الخدمات التنموية المقدمة لأهالي قرى “مليحة “الواقعة في الجزء الغربي الجنوبي من محافظة محايل، والذين يبلغ عددهم قرابة 3 آلاف نسمةٍ، في لقاء جمع الأهالي وقيادات الجهات ذات العلاقة بقرى مليحة .

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال اللجنة التي وجّه سموه بتشكيلها منتصف ربيع الأول من العام الجاري, وذلك لرفع مستوى الخدمات التنموية المقدمة في مجال التعليم والتأكد من سلامة مرافق المجمعات التعليمية للبنين والبنات ، كذلك رفع مستوى الخدمات البلدية في قرى ” مليحة” من خلال أعمال السفلتة والمسح وفتح الطرق والإنارة وأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية لطريق (مليحة – بني ذيب).

وناقش سموه خلال اللقاء مستوى الخدمات الصحية التي تتمثل في المخيم الصحي وخدمة السيارات الطبية المتنقلة، وخدمات العربة المتنقلة والعيادة المتنقلة ، إضافةً إلى الخدمات التوعوية كالتطعيمات والمتابعة، والفحص الاستكشافي وخدمات وقائية كالرش الفراغي للحد من الأمراض المنقولة.

كذلك تم مناقشة ما تم إنجازه في الخدمات الاجتماعية وخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه و الشؤون الإسلامية وخدمات البيئة والمياه والزراعة.

وكرم سمو الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء ابن من أبناء قرى مليحة عضو فريق عون التطوعي نظير جهوده المجتمعية ، والفرق الفائزة ببطولة تكاتف القوى الرمضانية على كأس الأمير تركي بن طلال ,والتي أقامها شباب قرى مليحة ، ومدرب المنتخب السعودي (تحت سن 23 سنة ) سعد الشهري ووالده بعد تحقيق المنتخب كأس آسيا للشباب .

كما تم تكريم شيخ شمل قبائل بني مالك عسير، الشيخ أحمد بن علي بن معدي، نظير مساهمته بالوقوف على إحدى الحالات الإنسانية بقرى مليحة.