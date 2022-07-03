79 مصنعا جديدا خلال مايو

جدة – البلاد

بلغ عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في شهر مايو الماضي 79 ترخيصا بحجم استثمارات بلغ مليار ريال.

وأوضحت بيانات حديثة أن عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص بلغ 2204 عاملين، وأن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية وصل إلى 10638 مصنعا.

وأضافت أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغ عددها 62 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، وبلغ إجمالي العمالة المرخصة لتلك المصانع 2653 عاملا ، فيما بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي لنفس الشهر، نحو 17357 عاملا، يمثل السعوديون منهم 2516 عاملا.

وكانت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين، قد كشفت مؤخرا أن عدد التراخيص الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى (من يناير وحتى أبريل) من العام الجاري، بلغ 332 ترخيصاً صناعياً، إضافةً إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسِها والبالغة 558 مصنعاً، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريالٍ.

وقالت: إن إجمالي الاستثمارات بالقطاع الصناعي 1,356 تريليون ريال، وعدد المصانع 10,561 مصنعًا، فيما بلغ عدد الرخص السارية في القطاع التعديني 2,126 رخصةً تَتَوَزَّعُ بين 1,359 رخصة لمحاجر مواد البناء،و559 رخصة استكشاف، و164 رخصة استغلال للتعدين والمناجمِ الصغيرةِ السارية، مشيرة إلى منح 72 ترخيصاً صناعياً خلال أبريل.